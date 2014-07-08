Бойовики з артилерії обстріляли позиції сил АТО поблизу пункту пропуску «Должанський» - Тимчук

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

"Також з артилерії бойовиками були обстріляні позиції силовиків поблизу прикордонного пункту пропуску «Должанський». Силовики відкрили вогонь у відповідь. З боку військовослужбовців втрат немає", - написав експерт.Читайте такожСили АТО звільнили ще одне селище на Донеччині - Тимчук

Крім цього, в результаті ретельно спланованої та ефективно проведеної операції сили АТО звільнили м. Костянтинівка (Донецька обл.).

Місто знаходиться під повним контролем силовиків, повідомляє Тимчук.