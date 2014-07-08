У Брюсселі під головуванням Фюле відбудеться зустріч високого рівня щодо підтримки України

Як повідомляє Єврокомісія, у зустрічі візьмуть участь інституції Європейського Союзу, представники українського уряду та міжнародні донори.

Напередодні зустрічі президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу зазначив, що ЄС надає "широку політичну, фінансову і технічну допомогу Україні для проведення внутрішніх реформ". "Разом з українським урядом ми зустрінемося 8 липня з метою забезпечення ефективної координації наших спільних зусиль", - сказав Баррозу.Читайте такожЄвросоюз 8 липня обговорить донорську допомогу Україні

Зустріч відбудеться під головуванням єврокомісара з питань розширення та європейської політики сусідства Штефана Фюле.