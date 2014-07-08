Росія готувала удари по цивільних об'єктах Донбасу з захоплених українських літаків - Коваль

Про це повідомив заступник секретаря РНБО, екс-міністр оборони Михайло Коваль в ефірі 5 каналу.

"Дійсно, у нас залишалось на той час 8 літаків на аеродромі «Бельбек», МіГ-29, наших, українських, які залишились від 209 окремої бригади. Вони всі були на ходу, і такий момент, коли росіяни робили спробу підготувати екіпаж і підготувати ці літаки, щоб під виглядом повітряних сил України завдати удари по цивільних об’єктах, така спроба дійсно була, але інформація була своєчасно отримана, висвітлена у всіх ЗМІ як у вітчизняних, так і закордонних", - заявив він.

Читайте такожТерористи готують провокації з допомогою конфіскованого в Криму українського літакаКоваль нагадав, що про це заявляв, коли був з робочим візитом, виконуючи обов’язки міністра оборони, в Брюсселі в штаб-квартирі НАТО. Саме через розголос Росія відмовилася від провокацій з застосуванням української авіації.