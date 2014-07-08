Путін може пожертвувати терористами Донбасу, аби втримати Крим - американські ЗМІ

Росія може пожертвувати терористами з так званих ДНР і ЛНР для того, щоб завершити конфлікт біля своїх кордонів, уникнути санкцій і залишити собі Крим, пише американська газета The Wall Street Journal, статтю якої цитує ТСН.

Оглядач зауважує, що попри успіхи армії України на Донбасі, Кремль залишається напрочуд тихим і утримується від заяв про підтримку бойовиків.

"Американські чиновники кажуть, що не зрозуміло, чому Путін не відреагував більш енергійно на наступ України на терористів. За їхніми словами, введення військ, можливо досі лишається одним з варіантів, які розглядає Москва", - йдеться в статті. Наразі біля кордонів України розташовано близько 7 тисяч російських військових.

Читайте такожВаленса переконаний, що Путін не має жодного шансу втримати Крим В цей же час, можливо Путін не підтримує терористів на Донбасі тому, що вони потрібні були йому для того, щоб закріпити за собою Крим. Газета пише, що першочерговим завданням для Путіна було не приєднання Донбасу до Росії, а гарантувати перебування Чорноморського флоту в Криму.

"Деякі американські чиновники говорять, що подальші зусилля з дестабілізації Східної України були частиною спроб закріпити свою владу в Криму", - пише газета. Офіційні особи в США і ЄС заявляють про те, що будуть і надалі виступати проти Путіна через окупацію Криму. Однак ця суперечка можливо затягнеться на довгі роки.

Якщо ж армія України досягне успіху на Сході, ця перемога українських сил вигідна як Росії, так і Заходу.

"Для Заходу це буде послаблення російського впливу на Східній Україні і зміцнення прозахідної влади в Києві. Росія, зі свого боку, уникне нових санкцій, в той же час зберігши за собою Крим", - йдеться в статті.

Читайте такожСША вважають недостатніми зусилля Росії з припинення бойових дій на ДонбасіОглядач зауважує, що російська пропаганда останніми днями намагається створити враження, що під час наступу армії України загинули мирні люди. Однак це, схоже, спроба натиснути на Київ і змусити його сісти за стіл переговорів. В цей же час російські ЗМІ майже нічого не говорять про заклики терористів з так званих ДНР і ЛНР ввести армію Росії на Схід України.

"Враження таке, що Кремль стоїть осторонь, доки українські сили придушують бойовиків, поставивши Москву в незручне становище після спалаху націоналізму, який уряд Росії підігрівав на ранньому етапі кризи", - йдеться в статті.

В цей же час Москві вигідно, щоб з бойовиками на Сході України розправилися, оскільки це стане початком зменшення напруги у відносинах із Заходом і наблизить Кремль до відновлення нормальних ділових відносин з ЄС і США.