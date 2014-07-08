Асоціація міст заявляє про викрадення мера Курахового в Донецькій області

Про це йдеться в заяві Асоціації міст України, яка є в розпорядженні УНІАН.

"Сьогодні до Асоціації міст України надійшла інформація про викрадення Курахівського міського голови Сергія Сажка разом з депутатом міської ради Едуардом Авраменком", - сказано в повідомленні.

Також зазначається, що місце перебування зниклих наразі невідоме.

"Асоціація як представник 556 територіальних громад вкрай занепокоєна непоодинокими випадками фізичного тиску та викрадень керівників органів місцевого самоврядування представниками незаконних збройних формувань", - заявляють в організації.

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"Звертаємося до керівництва Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України та інших державних силових структур з наполегливим проханням в рамках АТО вжити термінових заходів для звільнення Курахівського міського голови та інших керівників органів місцевого самоврядування Донецької та Луганської областей", - закликали в АМУ.