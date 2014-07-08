У Донецьку терористи забрали з робочих місць директорів двох шахт – мер

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції Донецький міський голова Олександр Лук’янченко.

За його словами, «сьогодні за завданням «військової прокуратури» «ДНР» з робочих місць забрані директор і заступник директора з виробництва шахти імені Скочинського і директор шахти Калініна».Читайте такожШахтарі вважають, що терористи обстрілюють шахти на замовлення Ахметова - правозахисниця

Мер наголосив, що ця ситуація перебуває у нього під особистим контролем.

«Я доручив заступникам займатися і сам підключуся до вирішення цих питань», - запевнив Лук’янченко.