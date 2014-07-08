Громадські активісти визначили найбільших лобістів реформ у Верховній Раді

Про це УНІАН повідомила координатор громадської ініціативи Ганна Гопко.

«Це два закони про державні закупівлі, про вищу освіту, про суспільне мовлення, про відновлення довіри до судової системи, про стандартизацію, про метрологію та метрологічну діяльність, про співробітництво територіальних громад. Це зміни до Кримінального кодексу, необхідні для візової лібералізації, а також зміни до закону про доступ до публічної інформації», - сказала Ганна Гопко.

Активістка зазначила, що ухвалення законів не відбулося би без тиску громадськості.

«На пікети Верховної Ради виходили сотні Самооборони Майдану та активісти Автомайдану.

Навіть чиновники ЄС телефонували Арсенію Яценюку й застерігали, що без ухвалення законів міжнародні фінансові інституції не виділять траншів. Громадськість скористалася вікном можливостей, яке відкрилося після Майдану», - зауважила координатор громадської ініціативи.

Аби прийняти більшість із законів рік-два тому депутатам бракувало політичної волі. Нині ж до співпраці з громадськими активістами, експертами та журналістами долучилися 26 парламентарів міжфракційного об`єднання «Платформа реформ».

«Ми намагаємося використати змагання між різними політичними силами, представленими у парламенті, щоби кращі реанімаційні ініціативи набули форм законодавчих актів. Щотижня перед погоджувальною радою депутатських фракцій передаємо голові Верховної Ради порядок денний із найважливішими законами. Активними лобістами наших ініціатив є Юрій Сиротюк зі «Свободи», «ударівці» Віктор Чумак, Оксана Продан і Павло Різаненко, позафракційний Юрій Дерев’янко, Андрій Шевченко з «Батьківщини» . Хоча, звісно, ухвалити десяток законів можна було впродовж двох пленарних тижнів, а не чотирьох із половиною місяців», - додала Ганна Гопко.

Нагадаємо, раніше політолог Вадим Карасьов наголошував, що після формування нового Кабінету Міністрів активність Верховної Ради в питаннях голосування за закони, що стосуються проведення реформ, істотно знизилася.

«Навіть законопроекти, які виносяться на голосування в рамках« Платформи реформ», приймаються зі скрипом. Послідовно і в повному складі голосує за все реформістські закони хіба що «Свобода», в той же час у їхніх партнерів по коаліції така одностайність не спостерігається», - зазначив Карасьов.

За його словами, «Свобода» подала на розгляду парламенту ще ряд резонансних законопроектів, зокрема «Про проведення люстрації в Україні», які навіть не потрапляють до порядку денного.