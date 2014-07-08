У Донецьку сили АТО здійснили авіаудар по штабу терористів - ЗМІ

Адміністративна будівля шахти № 4-21 була зайнята представниками ДНР 19 червня. Тоді ж ГУ УМВС України в Донецькій області відкрило за цим фактом кримінальну справу, повідомляє Муніципальна газета.

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А сьогодні, як стало відомо, літак українських силовиків випустив снаряди по будівлі. У цей момент у ній перебувало близько 300 представників ДНР. В результаті авіаудару є руйнування.