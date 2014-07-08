Бойовики пересварилися з кремлівським пропагандистом через "Стрєлкова"

Бойовики "ДНР" на чолі з Губарєвим пересварилися з кремлівським пропагандистом Сергієм Кургіняном.

Відеозапис бесіди Кургіняна з іншими лідерами сепаратистів зі Слов'янська розміщений в мережі інтернет в понеділок. Читайте такожЯкщо Росія не вступить у справу, Новоросія загине найближчим часом - Стрілок При цьму Кургінян намагався довести бойовикам, що Росія постачає "Стрілкову" зброю і військову техніку.

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