Бойовики пересварилися з кремлівським пропагандистом через "Стрєлкова"
19:24, 08 липня 2014Політика
0 0
Бойовики "ДНР" на чолі з Губарєвим пересварилися з кремлівським пропагандистом Сергієм Кургіняном.
Кадр з відео
Відеозапис бесіди Кургіняна з іншими лідерами сепаратистів зі Слов'янська розміщений в мережі інтернет в понеділок.
Читайте такожЯкщо Росія не вступить у справу, Новоросія загине найближчим часом - Стрілок
При цьму Кургінян намагався довести бойовикам, що Росія постачає "Стрілкову" зброю і військову техніку.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter