На Луганщині сепаратисти викрали "свободівця"

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської обласної організації ВО «Свобода», за словами його доньки Тетяни, батька відвезли до Кіровської середньої школи №4, приміщення якої сепаратисти останнім часом використовують як штаб.

«Ми з матір’ю зверталися до представників штабу так званих ополченців з метою з’ясувати їхні вимоги, але зрозумілих та чітких відповідей так і не почули. Сепаратисти заявили, що батько перебуває у них, але віддавати його вони не збираються. Серед звинувачень, які йому закидають, – проукраїнські вислови, спротив сваволі бандитів-сепаратистів, а також його тверда антикорупційна позиція», – зауважила Ткаченко.

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«Петро Ткаченко – відомий у місті борець за права підприємців, а також людина, що постійно протистояла режимові Януковича та його посіпак. Зокрема, всім у Кіровську відома історія про замах на життя членів родини Ткаченків, який нещодавно мав місце, але через заангажованість влади не був розслідуваний об’єктивно та до кінця. За обґрунтованою підозрою Петра Ткаченка, той замах було здійснено на замовлення очільників міста і не без участі «правоохоронців», – вважає голова Луганської «Свободи» Артем Заіка.

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Родина Ткаченка звернулася до правоохоронців із заявою про викрадення людини. Особу одного з учасників викрадення вже встановлено. Ним виявився місцевий сепаратистськи налаштований мешканець.