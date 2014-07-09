Меджліс: Кримських татар маніакально переслідують

Про це йдеться в заяві Меджлісу, якою володіє "Сегодня".

«Грубі порушення елементарних прав людини, міжнародних норм, попрання національної гідності цілого народу, що виразилося в маніакальному переслідування його лідера - Мустафи Джемілєва, а тепер і Рефата Чубарова «обґрунтовані» надуманими твердженнями і є нічим іншим, як свідченням політичної розправи з інакомислячими, чиї позиція і оцінки того, що відбувається в Криму, відрізняються від оцінок влади», - йдеться в заяві.

У ньому також підкреслюється, що особливого цинізму подіям додає та обставина, що вчинки самопризначеної влади півострова спрямовані проти людей, для яких Крим є історичною батьківщиною.

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«Меджліс кримськотатарського народу заявляє свій рішучий протест у зв'язку з подальшою ескалацією порушень прав кримських татар, що виражається в діях, що грубо зневажають людську гідність і фундаментальні права людини», - йдеться в документі.