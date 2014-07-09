Бойовики отримали з Росії велику партію набоїв для «Градів» - ЗМІ
11:55, 09 липня 2014Політика
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Сьогодні вночі терористи владнали проблему з нестачею набоїв для установок залпового вогню «Град» та гаубиць – через україно-російський кордон пройшов караван автомобілів з боєприпасами.
Терористи дістали припаси для "Граду" / Міноборони
Про це Еспресо.TV повідомив співголова Громадської ініціативи "Права Справа" Дмитро Снєгирьов.
За його словами, колона автомобілів пройшла за маршрутом Донецьк (Росія) - Сєвєрний - Суходольськ - Молодогравдійськ - Луганськ, що свідчить про те, що українські силовики досі не здійснюють контроль над східним кордоном повною мірою.
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