Бойовики отримали з Росії велику партію набоїв для «Градів» - ЗМІ

Про це Еспресо.TV повідомив співголова Громадської ініціативи "Права Справа" Дмитро Снєгирьов.

За його словами, колона автомобілів пройшла за маршрутом Донецьк (Росія) - Сєвєрний - Суходольськ - Молодогравдійськ - Луганськ, що свідчить про те, що українські силовики досі не здійснюють контроль над східним кордоном повною мірою.

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