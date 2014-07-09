Терористи озброєні системами «Град» і протиповітряною технікою - Ватажок «ЛНР»

Про це повідомляє прес-служба «ЛНР» з посиланням на слова Болотова.

«Армія ЛНР озброєна системами «Град», гаубицями, протиповітряною технікою, мінометами тощо. Лінія вогню хоча й відсунулася на користь ополчення, але наразі залишається на тих самих ділянках: Металіст, Ізваріне. Населеному пункту Ізваріне приділено особливу увагу. Здійснюватимуться усі можливі заходи, щоб розширити ділянку кордону», - заявив Болотов.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні прес-служба Національної гвардії України заявила, що підрозділи Нацгвардії не мають на озброєнні установок «Град».

«Останнім часом у районі проведення АТО мають місце випадки, коли терористи, видаючи себе за представників Національної гвардії, біля населених пунктів укріплюють блокпости і розміщують установки артилерійського вогню «Град», - сказано в документі. У Нацгвардії просять місцеве населення не піддаватися на провокаційні дії і повідомлення з боку терористів.