На блокпосту біля Луганська терористи вбили двох військових, поранено журналіста «Інтера»

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник інформаційного центру АТО Андрій Лисенко повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Сьогодні неподалік Луганська під час мінометного обстрілу по блокпосту загинуло двоє українських військовослужбовців», - зазначив він.

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«Також там отримав важку травму журналіст телеканалу «Інтер» Роман Бочкала, там він робив репортаж з місця подій. Журналіста доставили вертольотом у Харківський військовий госпіталь, де надали необхідну допомогу. Наразі його стан задовільний», - додав Лисенко.