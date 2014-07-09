На блокпосту біля Луганська терористи вбили двох військових, поранено журналіста «Інтера»
17:49, 09 липня 2014Політика
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Біля Луганська під час мінометного обстрілу блокпосту загинули двоє військовослужбовців, отримав поранення журналіст телеканалу «Інтер».
Загинули двоє війських, отримав поранення журналіст «Інтера» / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це речник інформаційного центру АТО Андрій Лисенко повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.
«Сьогодні неподалік Луганська під час мінометного обстрілу по блокпосту загинуло двоє українських військовослужбовців», - зазначив він.
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«Також там отримав важку травму журналіст телеканалу «Інтер» Роман Бочкала, там він робив репортаж з місця подій. Журналіста доставили вертольотом у Харківський військовий госпіталь, де надали необхідну допомогу. Наразі його стан задовільний», - додав Лисенко.
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