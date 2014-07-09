За два дні мінометних обстрілів бойовики випустили по «Должанському» близько 200 снарядів

Протягом двох останніх днів у результаті мінометних обстрілів пункту пропуску «Должанський» терористами було випущено близько 200 снарядів. Інфраструктура «Должанського» майже повністю знищена.

Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України.

Зазначається, що усі снаряди досить точно потрапляли у залишки будівель та споруд у пункті пропуску.

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"Постійні обстріли пунктів пропуску на державному кордоні з РФ лише віддаляють момент, коли контрольні служби зможуть приступити до виконання в них своїх службових обов’язків", - наголошують у відомстві.

У Держприкордонслужбі додають, що ще три місяці тому у пункті пропуску для міжнародного сполучення "Должанський" вирувало життя: щодня оформлялося близько 3 тисяч громадян та 800 легкових і вантажних транспортних засобів.

«Сьогодні біля «Должанського» не літають навіть птахи», - говорять у відомстві та додають, що на відбудову пункту пропуску доведеться витратити чимало часу.