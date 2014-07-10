В "Айдарі" категорично заперечують, що Савченко потрапила в Росію як "біженка"

02:20, 10 липня 2014
Політика
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Версію офіційної Москви про добровільний  перехід української льотчиці Надії Савченко в Росію категорично заперечують бійці батальйону "Айдар"

Надія Савченко / ТСН

 В руки терористів льотчиця потрапила не одна, а з іншими "айдарівцями", яких  згодом  вдалося обміняти на  бойовиків, ідеться в сюжеті ТСН.

Під час того обміну Савченко вже на території України не було, кілька днів до того терористи вивезли її до Росії. 

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Українську льотчицю, ймовірніше, транспортували  нелегально або  через пункт пропуску, який не контролювали українські прикордонники.

"Близко трьох тижнів тому вивезли до Росії. Скоріш за все, я думаю, це було через нелегальний пункт. Її за день чи за два до обміну вивезли. Вона  в полон здатися  сама не могла і на російську сторону  перейти не могла, це не та людина і не з її  принципами", - запевнили "айдарівці". 

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