В Донецьку терористи зняли з потяга всіх чоловіків та відправили на "фронт"

Про це повідомляє "Inforesist".

"Бойовики сказали, що всі будуть відправлені на фронт", - повідомив ресурсу очевидець подій.

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Також джерело зазначило, що вже не перший день, чоловіків, які ходять по місту без паспорта, примусово "забирають" служити в армії "ДНР".