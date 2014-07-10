В Донецьку терористи зняли з потяга всіх чоловіків та відправили на "фронт"
04:09, 10 липня 2014Політика
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Терористи в Донецьку зняли з поїзда "Донецьк - Київ" всіх чоловіків, які намагалися виїхати з міста.
REUTERS
Про це повідомляє "Inforesist".
"Бойовики сказали, що всі будуть відправлені на фронт", - повідомив ресурсу очевидець подій.
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Також джерело зазначило, що вже не перший день, чоловіків, які ходять по місту без паспорта, примусово "забирають" служити в армії "ДНР".
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