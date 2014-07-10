За добу у зоні АТО загинули 3 військовослужбовці, 27 - поранені

Про це йдеться у повідомлені прес-центру АТО.

За період бойових дій втрати 615 військовослужбовці. З них загинуло 173, поранено 446.Читайте такожБойовики у зоні АТО мінують дороги, на фугасі підірвалися українські БТР і БМП - Тимчук

Нагадаємо, обстановка на території Донецької та Луганської областей залишається напруженою. Терористи вчора вели бойові дії з використанням важкого озброєння та бронетехніки.

Найбільш складна обстановка зберігається в районах н. п. Донецьк, Горлівка, Луганськ, Антрацит, Краснодон.