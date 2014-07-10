За добу у зоні АТО загинули 3 військовослужбовці, 27 - поранені
09:39, 10 липня 2014Політика
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За добу у зоні АТО загинули 3 військовослужбовці та поранено 27 військовиків.
За добу у зоні АТО загинуло 3 військовослужбовці та поранено 27 військовиків - штаб АТ / Фото: Минобороны
Про це йдеться у повідомлені прес-центру АТО.
За період бойових дій втрати 615 військовослужбовці. З них загинуло 173, поранено 446.Читайте такожБойовики у зоні АТО мінують дороги, на фугасі підірвалися українські БТР і БМП - Тимчук
Нагадаємо, обстановка на території Донецької та Луганської областей залишається напруженою. Терористи вчора вели бойові дії з використанням важкого озброєння та бронетехніки.
Найбільш складна обстановка зберігається в районах н. п. Донецьк, Горлівка, Луганськ, Антрацит, Краснодон.
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