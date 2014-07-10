Жінок закликали об'єднатися для досягнення миру та спокою в Україні

Жінки України повинні зайняти активну позицію щодо подій на Сході країни. Про це під час Форуму «Жінки за мир та єдність України» сказала ініціатор руху «Дорога життя», співзасновник Інституту соціального захисту громадян Наталія Королевська. Проведений у Києві Форум зібрав представниць усіх регіонів країни, в тому числі Криму, а також найрізноманітніших сфер українського суспільства - ділових кіл, політики, громадських та волонтерських організацій, культури, мистецтва, освіти, спорту.

«Ми, жінки, повинні сьогодні зайняти активну позицію по відношенню до подій. Адже висушити одну сльозу - велика доблесть, ніж пролити ціле море крові. Тому я звертаюся до всіх присутніх - давайте об'єднаємо енергію та зусилля всіх українських жінок для досягнення миру, єдності, спокою та взаєморозуміння на Українській землі», - сказала вона.

Наталія Королевська нагадала, що сама вона родом з Луганської області і тому події на Донбасі «відгукуються глибоким болем в її серце». На цьому ж тижні вона побувала у Слов'янську, щоб особисто переконатися, наскільки переселенцям безпечно повертатися в рідне місто.

«Слов'янськ сьогодні - це іспит для всієї країни на єдність, людяність та взаємовиручку. І завдання всієї країни - завоювати серця 6 млн. людей у Слов'янську та інших містах Донбасу. Показати, що Донбас - це частина України. Що нова Україна починається саме там», - сказала вона.

За її словами, від того, як буде організована підтримка та допомога людям, залежатиме віра жителів Донбасу в Україну як в державу. Потрібно зробити все, щоб ті, хто найбільше постраждав за останній час, змогли відчути, що про них пам'ятають, піклуються і допоможуть у скрутну хвилину.

«Упевнена, що забезпечивши мир і надавши мирним жителям на Сході всіляку підтримку, ми не словом, а ділом допоможемо відновити єдність нашої країни», - сказала вона, звертаючись до присутніх на Форумі жінок.

Довідка. Серед ініціаторів проведення Форуму «Жінки за мир та єдність України» - Валентина Шевченко (Голова Президії Верховної Ради Української РСР (1985-1990 рр.), Марія Орлик (заступник Голови Ради Міністрів СРСР (1978-1990 рр.), Галина Науменко (Посол доброї волі, Радник дипломат 1-го та 2-го Президента незалежної України), Наталія Королевська (ініціатор руху «Дорога життя», співзасновник Інституту соціального захисту громадян), Елла Лібанова (директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України, професор, доктор економічних наук).