Мер Львова пропонує зменшити кількість депутатів міськради до 60

Як передає кореспондент УНІАН, таку пропозицію Садовий озвучив сьогодні на сесії Львівської міської ради щодо прийняття відповідних рішень по зменшенню кількості депутатів Львівської міської ради.

Садовий зазначив, що самостійно зменшити кількість депутатів Львівська міська рада може лише до 60 осіб. Аби ще зменшити кількість, мають бути прийняті відповідні законодавчі зміни на рівні Верховної Ради.

«Це моя принципова позиція, щоб ми у наших українських містах мали менше депутатів. Треба брати приклади з розвинених країн світу, де депутатів є на порядок менше. Відповідно до сьогоднішнього законодавства, у Львові може бути від 60 до 90 депутатів. Я за те, щоб ми сьогодні мали 60 депутатів. Я буду звертатись до Верховної Ради, щоб на законодавчому рівні була проголосована зміна до законодавства, щоб суттєво зменшити кількість депутатів. Для такого міста, як Львів, цілком достатньо було б 20 депутатів – найбільш авторитетних громадян Львова. Спитайте сьогодні громадян Львова, чи вони знають прізвища депутатів міської ради. Думаю, що 99% людей жодного прізвища не знає. Це показує рівень довіри”, - зазначив Садовий.

Він також додав, що відповідний проект ухвали по даному питанню юридичне управління міської ради опрацює спільно з секретаріатом міської ради.

«Думаю, вони мають це опрацювати з виборчою комісією, бо ця норма чітко прописана у законі про вибори. Ця ухвала буде винесена на розгляд депутатів наскільки швидко це буде можливо зробити», - розповів Садовий.

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Також сьогодні на сесії депутати Львівської міської ради ухвалили звернення до Верховної Ради з вимогою вжити заходів для дострокового припинення повноважень парламенту VII скликання.

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«В чинному скликанні парламенту більшість депутатських мандатів належить колишнім однопартійцям і попутчикам Януковича, в той час, коли фракції політичних сил, що разом з народом здійснили Революцію гідності, налічують всього лише 165 народних депутатів і самостійно не можуть ухвалити жодного рішення. Тому, ми звертаємося до Верховної Ради України з вимогою вжити заходів для дострокового припинення повноважень парламенту VII скликання, відповідно до статті 90 Конституції України. Також ми вимагаємо від Верховної Ради України прийняти закон про вибори парламенту за новою виборчою системою – пропорційною системою з відкритими списками. Це дозволить суттєво посилити вплив громадян на формування персонального складу нового парламенту та мінімізувати корупційні та адміністративні загрози існуючої змішаної виборчої системи», - йдеться в зверненні.