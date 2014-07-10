У багатоповерхівках Луганська через бойові дії відключають ліфти

Як повідомила УНІАН прес-служба Луганської міської ради, у зв'язку з ситуацією, що склалася, в місті на сьогоднішній день ліфти в багатоповерхових будинках відключаються з 20.00 до 06.00.

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Оперативно впродовж дня ліфти можуть бути відключені у разі збройних зіткнень і при включенні сигналу «повітряна тривога». Керівництво міста просить жителів із розумінням ставитися до такого заходу і перепрошує за незручності.