У багатоповерхівках Луганська через бойові дії відключають ліфти
17:54, 10 липня 2014Політика
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У Луганську комунальні служби міста почали обмежувати робочий час ліфтів у багатоповерхових житлових будинках через бойові дії.
Комунальні служби міста почали обмежувати робочий час ліфтів / УНІАН
Як повідомила УНІАН прес-служба Луганської міської ради, у зв'язку з ситуацією, що склалася, в місті на сьогоднішній день ліфти в багатоповерхових будинках відключаються з 20.00 до 06.00.
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Оперативно впродовж дня ліфти можуть бути відключені у разі збройних зіткнень і при включенні сигналу «повітряна тривога». Керівництво міста просить жителів із розумінням ставитися до такого заходу і перепрошує за незручності.
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