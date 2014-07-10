РНБО: У Сніжному бойовики розмістили вогневу точку на куполі церкви
У Сніжному бойовики на території церкви розташували мінометні розрахунки, а на куполі церкви розмістили вогневу точку.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.
«Терористи продовжують вдаватись до практики так званого живого щита. Бандити прикриваються мирним населенням та організовують бойові позиції в густонаселених районах», - сказав він.
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«У місті Сніжне Донецької області в районі магазина «Фуршет» та будівлі управління Пенсійного фонду України облаштована позиція для БТР, а також складські приміщення зі зброєю та комендатура», - зазначив Лисенко.
«На території міського військкомату бойовики облаштували базу, на якій знаходяться гармати та вантажівки. Крім цього, на території церкви та пожежної частини бойовики розташували мінометні розрахунки, а на куполі самої церкви розмістили вогневу точку», - повідомив він.