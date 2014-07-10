За роки незалежності України люди так і не почали довіряти владі – нардеп

Про це він сказав під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».

«За чверть століття незалежності України до влади так і немає довіри як на Донбасі, так і в Києві, по суті, на Закарпатті і взагалі по всій Україні», - сказав депутат і додав, що влада взагалі «обнулила» свій авторитет.

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Жителям Донбасу, вважає Фірсов, потрібен «початок хоч якихось змін». «Це нас об’єднує взагалі з усією Україною», - відзначив він.

Крім того, вважає депутат, «криза на Донбасі», як і Майдан, - це виклик, що за час незалежності України не відбулося жодних якісних змін у житті людей.

«Зараз люди виступають за зміни, їм хочеться змін: від нового майбутнього парламенту, нового майбутнього президента. Від усіх гілок влади люди хочуть одного – щоб щось змінилося», - сказав Фірсов.