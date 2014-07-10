В ООН пообіцяли вивчити матеріали про захоплення української льотчиці Савченко

Верховний комісар ООН з прав людини Наванетхем Піллей обіцяє вивчити надані українською стороною матеріали про незаконне переміщення на територію РФ українських громадян.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, про це йшлося сьогодні під час зустрічі постійного представника України при відділенні ООН та інших міжнародних організацій у Женеві Юрія Клименка з Піллей.

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Увагу Верховного комісара ООН було привернуто до ситуації, яка склалася у зв’язку із незаконним вивезенням та взяттям під варту на території РФ військовослужбовця Збройних сил України Надії Савченко, захопленої у червні представниками терористичних збройних формувань, що діють на сході України. Наголошено на загрозливій тенденції незаконного переміщення на територію РФ і довільного затримання російською стороною українських громадян.

Українська сторона висловила сподівання на відповідну реакцію на свавільні дії, до яких вкотре вдається Росія, брутально порушуючи права та свободи людини, а також сприяти звільненню незаконно затриманих РФ українських громадян, включаючи Савченко.

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Піллей висловила занепокоєння у зв‘язку зі згаданими кричущими випадками свавілля, які мають місце по відношенню до громадян України, пообіцяла вивчити надані українською стороною матеріали та належним чином відреагувати на наведені факти порушень прав людини.

У ході бесіди були також обговорені актуальні питання співробітництва України з Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини, зокрема в контексті підготовки до наступної, 27-ї сесії Ради ООН з прав людини у вересні 2014 року.