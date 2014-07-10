МЗС рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Ізраїлю

МЗС рекомендує громадянам України з огляду на загострення безпекової ситуації в Ізраїлі, спричинене проведенням широкомасштабної антитерористичної операції у Секторі Газа, утриматися від поїздок до цієї країни без нагальної необхідності до нормалізації становища.

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Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, зважаючи на системні ракетні обстріли, яким піддаються населені пункти Тель-Авів, Єрусалим, Рішон ле-Ціон, Холон, Бат-Ям, Реховот, Сдерот, Ашкелон, Ашдод, Беер-Шева, громадянам, які перебувають на території цих міст, слід проявляти підвищену обережність, дотримуватись правил особистої безпеки, постійно відслідковувати повідомлення щодо розвитку ситуації в країні та виконувати інструкції місцевих компетентних органів у разі проведення евакуаційних заходів.

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У випадку потрапляння у надзвичайні ситуації громадянам України слід невідкладно звертатися на цілодобові «гарячі лінії» Посольства України в Державі Ізраїль за номером телефона: (+972) 52 952 54 54, Консульства України у Хайфі: (+972) 52 952 54 54, Представництва України при Палестинській національній адміністрації: (+972) 59 089 089, або телефонувати на «гарячу лінію» МЗС України: (044) 238 16 57.