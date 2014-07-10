У п'ятницю розпочнеться тристороння зустріч Україна–ЄС–РФ щодо імплементації Асоціації

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ.

У рамках візиту Клімкін також зустрінеться з Генеральним секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном і Генеральним секретарем ЄСЗД П’єром Вімоном, а також проведе консультації з Комісаром ЄС з питань торгівлі Карелом Де Гухтом, зазначено в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Україна пропонує створити постійну консультативну експертну групу щодо імплементації угоди з ЄС.

Про це спід час брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі сказав міністр закордонних справ Павло Клімкін.

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Він також зазначив, що завтра у Брюсселі під час тристоронніх консультацій, він буде зустрічатись з комісаром ЄС з питань торговельної політики.

”Ми підписали угоду з ЄС... Тепер російська сторона каже, що можуть виникнути проблеми з її імплементацією. Ми кажемо, що готові говорити про це, але ми не говоримо про зміст угоди. Вона є підписаною, буде ратифікованою у найближчій перспективі... Ми готові говорити про практичні заходи, які ми можемо здійснити разом, я маю на увазі, всі три сторони. Ми зараз пропонуємо разом з ЄС, якщо це буде потрібно, створити постійну консультативну експертну групу”, - сказав він, зазначивши, що зокрема, завтра порушуватиметься це питання.