Російські літаки, які літають над Україною, шпигують - радник Авакова
Російські літаки, які літають над Україною, обладнані спеціальними пристроями, що фотографують територію.
Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі 5 каналу, пише Українська правда.
"Російські літаки, які літають над територією України, за нашою інформацією, обладнані спеціальними пристроями фотографування території України. Це літаки, які літають за маршрутом з Кубані, Ростов-на-Дону, до Європи, пролітаючи над територією Донбасу. Все це недружні кроки, які продовжує робити Росія за вказівкою Путіна", - сказав він.
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"Військові вертольоти і військові літаки РФ безумовно потрібно збивати", - додав Геращенко.
10 липня прикордонники зафіксували порушення повітряного простору України шістьма вертольотами Російської Федерації.