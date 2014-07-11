Російські літаки, які літають над Україною, шпигують - радник Авакова

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі 5 каналу, пише Українська правда.

"Російські літаки, які літають над територією України, за нашою інформацією, обладнані спеціальними пристроями фотографування території України. Це літаки, які літають за маршрутом з Кубані, Ростов-на-Дону, до Європи, пролітаючи над територією Донбасу. Все це недружні кроки, які продовжує робити Росія за вказівкою Путіна", - сказав він.

Читайте такожШість російських вертольотів знову порушили український кордон - РНБО

"Військові вертольоти і військові літаки РФ безумовно потрібно збивати", - додав Геращенко.

10 липня прикордонники зафіксували порушення повітряного простору України шістьма вертольотами Російської Федерації.