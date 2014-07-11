Аваков вручив Нацгвардійцям 2000 бронежилетів і 6000 кевларових касок
01:07, 11 липня 2014Політика
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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відвідав новий базовій табір об’єднаного угрупування Національної гвардії України та вручив військовослужбовцям партію нових сучасних бронежилетів і касок польського виробництва, які відповідають стандартам НАТО.
Аваков вручив Нацгвардійцям 2000 бронежилетів і 6000 кевларових касок / Фото УНІАН
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Нацгвардії.
За словами Авакова, перша партія налічує 2 тис. бронежилетів і 6 тис. кевларових касок.
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Кошти для придбання цього постачання були виділені з резервного фонду держбюджету.
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