Аваков вручив Нацгвардійцям 2000 бронежилетів і 6000 кевларових касок

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відвідав новий базовій табір об’єднаного угрупування Національної гвардії України та вручив військовослужбовцям партію нових сучасних бронежилетів і касок польського виробництва, які відповідають стандартам НАТО.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Нацгвардії. За словами Авакова, перша партія налічує 2 тис. бронежилетів і 6 тис. кевларових касок. Читайте такожВійськовослужбовці ЗСУ в зоні АТО забезпечені бронежилетами на 67% Кошти для придбання цього постачання були виділені з резервного фонду держбюджету.

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