СБУ заявила, що на Майдані іноземні спецслужби дискредитують патріотів
Служба безпеки України протидіє іноземним спецслужбам, які намагаються дискредитувати патріотичні організації, а також злочинним спробам корумпованих "політиків" "приватизувати" Майдан.
Про це йдеться в заяві відомства.
"На звернення Генерального прокурора Віталія Яреми СБУ вживає невідкладних заходів для сприяння правоохоронним органам з метою відновлення правопорядку в Києві", - сказано у документі.
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"Усі матеріали задокументованої протиправної та провокаційної діяльності передаються для правового реагування до органів внутрішніх справ та прокуратури", - зазначили у відомстві.
"СБУ поділяє позицію Генпрокуратури щодо гідного вшанування пам’яті наших сестер та братів, які віддали своє життя у боротьбі зі злочинним режимом, забезпечення рівності всіх без винятку перед законом, а також необхідності нормалізації ситуації в місті Києві", - підкреслили у заяві.