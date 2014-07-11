СБУ заявила, що на Майдані іноземні спецслужби дискредитують патріотів

Про це йдеться в заяві відомства.

"На звернення Генерального прокурора Віталія Яреми СБУ вживає невідкладних заходів для сприяння правоохоронним органам з метою відновлення правопорядку в Києві", - сказано у документі.

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"Усі матеріали задокументованої протиправної та провокаційної діяльності передаються для правового реагування до органів внутрішніх справ та прокуратури", - зазначили у відомстві.

"СБУ поділяє позицію Генпрокуратури щодо гідного вшанування пам’яті наших сестер та братів, які віддали своє життя у боротьбі зі злочинним режимом, забезпечення рівності всіх без винятку перед законом, а також необхідності нормалізації ситуації в місті Києві", - підкреслили у заяві.