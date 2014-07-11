Інформація про захоплення бойовиками козака Гаврилюка не підтвердилася - Бутусов

Про це на своїй сторінці в Facebook написав редактор Цензор.Нет Юрій Бутусов.

"Мене зараз завалюють питаннями про долю знаменитого героя Майдану Михайла Гаврилюка, так що довелося терміново з'ясувати. Є проблема зі зв'язком - більшість досвідчених людей, хто діє в зоні АТО, виїжджаючи з базового табору залишають мобільні телефони, тому поспілкуватися прямо зараз з Михайлом за його номером не можна. Інформація про взяття Гаврилюка в полон не підтвердилася", - пише він.

Читайте такожКозака, якого взимку на Майдані роздягав "Беркут", могли вивезти до Росії - ЗМІ

"Офіцер підрозділу, в якому сьогодні перебував Гаврилюк, сказав, що дійсно була загроза його життю і безпеці. Але в даний момент козак знаходиться на території, підконтрольній українським силам. Він в порядку", - пише Бутусов.