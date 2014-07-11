Сьогодні Клімкін візьме участь у зустрічі Україна – ЄС – РФ щодо імплементації Угоди про асоціацію
08:26, 11 липня 2014Політика
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11-12 липня Міністр закордонних справ України Павло Клімкін здійснить робочий візит до Брюсселя для участі у тристоронній зустрічі Україна – ЄС – РФ щодо імплементації Угоди про асоціацію.
REUTERS
Про це повідомляє прес-служба МЗС.
У тому числі одною з тем зустрічі буде створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.Читайте такожБаррозу: Асоціація України не є панацеєю від усіх проблем
У рамках візиту Павло Клімкін також зустрінеться з Генеральним секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном і Генеральним секретарем ЄСЗД П’єром Вімоном, а також проведе консультації з Комісаром ЄС з питань торгівлі Карелом Де Гухтом.
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