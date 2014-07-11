Сьогодні Клімкін візьме участь у зустрічі Україна – ЄС – РФ щодо імплементації Угоди про асоціацію

Про це повідомляє прес-служба МЗС.

У тому числі одною з тем зустрічі буде створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.Читайте такожБаррозу: Асоціація України не є панацеєю від усіх проблем

У рамках візиту Павло Клімкін також зустрінеться з Генеральним секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном і Генеральним секретарем ЄСЗД П’єром Вімоном, а також проведе консультації з Комісаром ЄС з питань торгівлі Карелом Де Гухтом.