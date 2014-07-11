У Донецьку ніч пройшла вкрай неспокійно, в районі аеропорту йшли бої – міськрада

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.

«Ніч із 10 на 11 липня в Донецьку пройшла вкрай неспокійно. В районі аеропорту йшли бойові дії із застосуванням важкої артилерійської техніки. Жителі багатьох районів близько 20.15 чули звуки літака, що низько пролітав, на центральних магістралях очевидці спостерігали велику військову техніку», - сказано в повідомленні.

Але, в міськраді зазначили, що станом на 9.00 комунальні служби міста працюють без збоїв, громадський транспорт вийшов на лінії в достатньому складі.Читайте такожБойовики обстріляли з зенітних установок ЗУ-23 Донецький аеропорт - Тимчук

У зв'язку з тим, що 5-кілометрова зона навколо аеропорту залишається небезпечною, обмежено рух транспорту: тролейбуси за маршрутом №10 слідують до пр. Панфілова; автобуси в режимі "звичайний" за маршрутами №№10 і 73 - до пр. Партизанського; маршрутні таксі за маршрутом №10 - до "ш/у Жовтневий рудник"; автобуси в режимі "звичайний" за маршрутами №№50 і 80 – не працюють у зв'язку з встановленням бетонних загород на шляху проходження. Маршрутні таксі в цьому напрямку працюють, об'їжджаючи перешкоду через житлові квартали; тролейбуси за маршрутом №18 – не працюють через розтяжки протитанкових шипів.