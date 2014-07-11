У Києві покажуть російську зброю з зони АТО
13:35, 11 липня 2014Політика
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Віськові продемонструють громадськості зразки озброєння та засобів ураження з ознаками російського виробництва, які використовуються бойовиками ДНР та ЛНР для вбивства українців.
Як повідомляють у штабі АТЦ, сьогодні о 15.00 відбудеться демонстрація для громадськості зразків озброєння та засобів ураження з ознаками російського виробництва, які використовуються бойовиками ДНР та ЛНР проти українських військових.
У заході планується участь Президента України Петра Порошенка.
Місце проведення виставки: Київ, вул. Мазепи, 44, вхід вільний.
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