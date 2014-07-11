У Києві покажуть російську зброю з зони АТО

Як повідомляють у штабі АТЦ, сьогодні о 15.00 відбудеться демонстрація для громадськості зразків озброєння та засобів ураження з ознаками російського виробництва, які використовуються бойовиками ДНР та ЛНР проти українських військових.

У заході планується участь Президента України Петра Порошенка.

Місце проведення виставки: Київ, вул. Мазепи, 44, вхід вільний.