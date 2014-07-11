Під Зеленопіллям триває бій, військові потребують термінової допомоги

Про це УНІАН повідомила дружина офіцера 24 моторизованої бригади (Яворівщина, Львівська обл.).

За її словами, близько 14.00 на телефонний зв’язок з нею вийшов її чоловік, який вижив під час обстрілу. Він розповів, що обстріл почався о 4.40 ранку, що внаслідок нього весь табір військовиків розгромлено, вбито більш як 50 чоловіків, понад 100 поранено. Також згоріла частина військової техніки та боєприпаси.

«На даний час продовжується бій, але вони не мають чим відстрілюватися. Допомоги в них досі немає», - наголосила жінка офіцера.

Також, зі слів свого чоловіка вона розповіла, що колона з пораненими, яку було відправлено з розбитого табору, потрапила під обстріл бойовиків, веде бій, і до неї була направлена вціліла техніка. В той же час частина колони повернулася назад до табору.

«Вони дуже потребують підкріпленні і допомоги!», - наголосила дружина офіцера, прохаючи у журналістів донести цю інформацію до керівництва військової операції та держави.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на речника АТО Селезньова, біля Зеленопілля терористи з установок "Град" обстріляли позиції сил Антитерористичної операції. «Підтверджую ці події, але поки ніяких деталей сказати не можу, кількість жертв уточнюється», - сказав Селезньов.

Водночас активіст Майдану Володимир Парасюк написав у соцмережі: «Щойно повідомили дуже неприємну новину. Сьогодні в 5 год. ранку біля с.Зеленопілля Луганської обл. російські бойовики з установки "Град" обстріляли наших хлопців з 24 моторизованої бригади (Яворівщина, Львівська обл.) Велика кількість поранених і вбитих. Зв’язку немає, все згоріло. Підмога не приходить».

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За словами Парасюка, за неофіційними даними кількість загиблих наших військовослужбовців - близько 30 осіб та більш як 100 поранених.

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В свою чергу радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк на прес-конференції заявив, що наразі достеменно не відомо, скільки точно українських військовослужбовців загинуло під Зеленопіллям Луганської області. За його словами, наразі є інформація щодо близько 30 загиблих, але їх може бути більше.