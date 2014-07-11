МВС: Екс-мера Слов'янська Нелю Штепу затримали та конвоюють до Харкова

Міністерство внутрішніх справ України затримало колишнього міського голову міста Слов'янська Донецької області Неллі Штепу.

Про це УНІАН повідомила прес-служба МВС України.

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"Наразі затриману чиновницю конвоюють до Управління СБУ Харківської області для проведення процесуальних дій. Неллі Штепі оголошено про підозру у вчиненні дій, передбачених ч. 2 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, проводиться перевірка інформації про пособництво Штепи діяльності озброєних бойовиків і терористичних груп на території Слов'янська та Слов'янського району.