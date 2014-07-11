МВС: Екс-мера Слов'янська Нелю Штепу затримали та конвоюють до Харкова
Затриману чиновницю конвоюють до Управління СБУ Харківської області для проведення процесуальних дій.
Міністерство внутрішніх справ України затримало колишнього міського голову міста Слов'янська Донецької області Неллі Штепу.
Про це УНІАН повідомила прес-служба МВС України.
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"Наразі затриману чиновницю конвоюють до Управління СБУ Харківської області для проведення процесуальних дій. Неллі Штепі оголошено про підозру у вчиненні дій, передбачених ч. 2 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.
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Крім того, проводиться перевірка інформації про пособництво Штепи діяльності озброєних бойовиків і терористичних груп на території Слов'янська та Слов'янського району.