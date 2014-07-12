Жителі Донецька залишають місто через активні бої у Мар'їнці

Колона машин в два ряди утворилася в мікрорайоні «Широкий» Донецька на трасі, що веде в бік міста Маріуполя Донецької області. Про це розповіли «ОстроВу» очевидці.

«Починаючи з мікрорайону Широкий (Кіровський район) стоять у дві колони легкові машини. На маріупольській трасі при проїзді блок-посту «ДНР» тільки у двох чоловіків із пасажирів перевірили паспорти, довго не затримували. Ми проїхали швидко пост. Довше стоять легкові машини, мабуть, тому що перевіряють багажні відділення», - каже донеччанка.

Читайте такожПід Донецьком йде бій, кожні 3-5 хвилин чути вибухи

За повідомленням жителів міста, які залишали через цю трасу місто, на проходження усіх блок-постів «ДНР», Національної гвардії та ДАІ (р. Волноваха, - «Острів»), йде від 40 хвилин до 2,5 годин.

Читайте такожБойовики далі обстрілюють позиції українських військових: 7 загинули, 33 поранені

Сьогоднішній масовий від'їзд донеччан, ймовірно, пов'язаний з активними бойовими діями в місті Мар'їнка, який межує з Донецьком.