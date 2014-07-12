МЗС застерігає терористів, що насильне ввезення дітей з України до РФ є злочином

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі Департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

«До МЗС України надійшла інформація щодо чергового незаконного наміру членів терористичної організації «Донецька народна республіка» завтра, 13 липня, насильно вивезти з території України до Російської Федерації близько 150 дітей - вихованців Мар’їнської та Донецької загальноосвітніх шкіл-інтернатів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», - сказано у коментарі.

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У документі наголошується, що, згідно з чинним законодавством України, такі дії зловмисників кваліфікуються як кримінальний злочин.

МЗС закликає російську сторону неухильно дотримуватись своїх міжнародно-правових зобов’язань у сфері захисту прав дітей і сприяти запобіганню випадкам їх міжнародного викрадення.

Також МЗС України звертається до Росії з проханням вжити вичерпних заходів з метою недопущення несанкціонованого перетину дітьми українсько-російського кордону.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 липня, випускники Мар’їнської школи-інтернату заявили, що терористи мають намір насильно вивезти з Донецька до Росії близько 150 дітей-сиріт.

За їх словами, 11 липня о 15.00 до Мар’їнської школи-інтернату для дітей-сиріт прийшли озброєні люди на чолі з «заступником міністра соціальної політики самопроголошеної «Донецької народної республіки» Оленою Коровкіною.

«Спочатку на очах у співробітників і дітей вивезли у невідомому напрямку директора інтернату і його заступника з виховної роботи. Діти плакали, не давали вивезти директора - він там працює майже 20 років, але все одно вивезли. Як виявилось, директори вивезли кудись до Карлівки. Там змушували підписувати якісь документи для вивозу сиріт до Росії, оскільки директор є державним опікуном, тому його підпис дуже важливий. Нотаріуса там не було, але під дулом автомата «оформили» всі документи, які жодної законної сили для перетину держкордону не мають», - повідомили випускники інтернату.

За їх даними, «вчора увечері, о 21.00, директори і його заступника повернули в інтернат, а вночі (близько 1.30) суботи озброєні люди знову приїхали до інтернату і спробували насильно вивезти 54 дітей у невідомому напрямку, ймовірно - до Росії».

«Дітей підняли з ліжок, вони дуже чинили опір. Директору вдалося переконати вивезти дітей не у невідомому напрямку, а до Донецької школи-інтернату для дітей-сиріт. Там вже перебувають 94 своїх вихованців, яких теж хочуть вивезти до Росії», - повідомили випускники.