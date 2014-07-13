Сили АТО знешкодили вибухові пристрої в житлових будинках в центрі Слов'янська

Про це повідомляє Владислав Селезньов на своїй сторінці в Facebook.

У рамках заходів, спрямованих на відновлення нормальної життєдіяльності міста, українські силовики провели огляд будівель. У ході огляду встановлено, що вибухові пристрої були встановлені з урахуванням того, що б виключити можливість вилучення.

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Фахівцям сил АТО вдалося провести розмінування об'єктів. Після нейтралізації вибухових пристроїв були виявлені елементи мобільних телефонів та електронних плат, що свідчить про можливості дистанційної активації даних пристроїв.

"Очевидно, що відходячи бойовики планували підірвати свої вогневі позиції в житлових будинках. Оскільки в момент відступлення бойовиків зв'язок не працював, бойовикам не вдалося реалізувати свій задум. Безумовно, у разі реалізації планів бойовиків, жертви серед мирних жителів були б неминучі", - повідомляє Селезньов.

У замінованих квартирах, в яких раніше бойовики облаштували вогневі позиції, до цього силою вигнавши господарів квартир на вулицю, були виявлені продукти харчування, медичні препарати російського виробництва. Серед іншого виявлені інструкції із застосування вибухових механізмів різних типів.

За минулі кілька днів сапери виявили сотні вибухових пристроїв. Роботи по відновленню нормальної життєдіяльності звільненого від бандитів міста тривають.