У Донецьку обстріляли приватний сектор селища шахти «Трудовська»: 12 загиблих

У Донецьку В результаті обстрілу 12 липня приватного сектора селища шахти «Трудовська» загинуло 12 осіб.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.

У повідомленні зазначили, що Донецька міська рада висловила співчуття рідним і близьким загиблих. За розпорядженням міського голови Олександра Лук'янченка, всі витрати, пов'язані з похованням, візьме на себе КП «Ритуальна служба м. Донецька».

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У міськраді також повідомили, що в цілому за станом на 12.00 обстановка в місті залишається напруженою. Жителі повідомляють, що в районі «Боссе» періодично чутні постріли та автоматні черги.

Системи життєзабезпечення працюють в штатному режимі.

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Громадський транспорт вийшов на автомагістралі згідно з графіками «вихідного дня».

Відновлено рух громадського транспорту по маршруту №42, який пов'язує Петровський район з центром міста, працюють і автобуси великої місткості, і маршрутні таксі.