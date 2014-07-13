У Донецьку обстріляли приватний сектор селища шахти «Трудовська»: 12 загиблих
У Донецькій міськраді повідомляють, що в цілому за станом на 12.00 обстановка в місті залишається напруженою.
У Донецьку В результаті обстрілу 12 липня приватного сектора селища шахти «Трудовська» загинуло 12 осіб.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.
У повідомленні зазначили, що Донецька міська рада висловила співчуття рідним і близьким загиблих. За розпорядженням міського голови Олександра Лук'янченка, всі витрати, пов'язані з похованням, візьме на себе КП «Ритуальна служба м. Донецька».
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У міськраді також повідомили, що в цілому за станом на 12.00 обстановка в місті залишається напруженою. Жителі повідомляють, що в районі «Боссе» періодично чутні постріли та автоматні черги.
Системи життєзабезпечення працюють в штатному режимі.
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Громадський транспорт вийшов на автомагістралі згідно з графіками «вихідного дня».
Відновлено рух громадського транспорту по маршруту №42, який пов'язує Петровський район з центром міста, працюють і автобуси великої місткості, і маршрутні таксі.