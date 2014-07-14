Луганські терористи вивезли полонених в невідомому напрямку - джерело
01:20, 14 липня 2014Політика
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Заручників, яких утримували в полоні луганські терористи, вивезли з міста у невідомому напрямку.
Reuters
Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив луганський блогер Сергій Іванов.
За його інформацією, полонені були вивезені з міста на трьох автобусах.
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Раніше повідомлялося, що 13 липня сили АТО з боями дійшли до Луганського аеропортуі звільнили його від терористів.
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