Луганські терористи вивезли полонених в невідомому напрямку - джерело

01:20, 14 липня 2014
Політика
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Заручників, яких утримували в полоні луганські терористи, вивезли з міста у невідомому напрямку.

 

Reuters

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив луганський блогер Сергій Іванов.

За його інформацією, полонені були вивезені з міста на трьох автобусах.

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Раніше повідомлялося, що 13 липня  сили АТО з боями дійшли до Луганського аеропортуі звільнили його від терористів.

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