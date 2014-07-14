Сили АТО стискають кільце навколо Луганська - ЗМІ
У неділю, 13 червня силами АТО від бойовиків були звільнені селища Біле, Олександрівськ, Сутоган і Розкішне
Про це повідомляє "Інформатор" з посиланням на джерела у ВСУ.
Українська армія і батальйони територіальної оборони підійшли впритул до Луганська і готові до штурму обласного центру.
Джерела в держприкордонслужбі України підтверджують інформацію про спроби масового відходу бойовиків з Луганської області на територію Російської Федерації.
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Нагадаємо, що жителі Краснодонського району ввечері 13 липня повідомляли про пересування техніки сепаратистів через Молодогвардійськ в напрямку російського кордону.
Керівництво терористичної організації "ЛНР" також визнає, що бойовики понесли втрати і втратили стратегічну ініціативу на підступах до Луганська.