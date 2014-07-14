Сили АТО стискають кільце навколо Луганська - ЗМІ

01:58, 14 липня 2014
Політика
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У неділю, 13 червня силами АТО від бойовиків були звільнені селища Біле, Олександрівськ, Сутоган і Розкішне

/ УНИАН

Про це повідомляє "Інформатор" з посиланням на джерела у ВСУ.

Українська армія і батальйони територіальної оборони підійшли впритул до Луганська і готові до штурму обласного центру.

Джерела в держприкордонслужбі України підтверджують інформацію про спроби масового відходу бойовиків з Луганської області на територію Російської Федерації. 

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Нагадаємо, що жителі Краснодонського району ввечері 13 липня повідомляли про пересування техніки сепаратистів через Молодогвардійськ в напрямку російського кордону.

Керівництво терористичної організації "ЛНР" також визнає, що бойовики понесли втрати і втратили стратегічну ініціативу на підступах до Луганська.

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