Сили АТО стискають кільце навколо Луганська - ЗМІ

Про це повідомляє "Інформатор" з посиланням на джерела у ВСУ.

Українська армія і батальйони територіальної оборони підійшли впритул до Луганська і готові до штурму обласного центру.

Джерела в держприкордонслужбі України підтверджують інформацію про спроби масового відходу бойовиків з Луганської області на територію Російської Федерації.

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Нагадаємо, що жителі Краснодонського району ввечері 13 липня повідомляли про пересування техніки сепаратистів через Молодогвардійськ в напрямку російського кордону.

Керівництво терористичної організації "ЛНР" також визнає, що бойовики понесли втрати і втратили стратегічну ініціативу на підступах до Луганська.