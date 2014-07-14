Кордони Харківщини охоронятиме батальйон територіальної оборони Хмельницької області

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це сказав голова Хмельницької обласної державної адміністрації Леонід Прус під час зустрічі з головою Харківської ОДА Ігорем Балутою, інспектуючи розташування батальйону в Борівському районі.

За словами Пруса, батальйон приступив до виконання своїх обов’язків.

«Ми переконалися: умови нормальні, харчування хороше, постільною білизною забезпечені. Є проблеми. Зокрема недостатньо засобів зв'язку, не вистачає бронежилетів, але ми працюємо в цьому напрямку», - зауважив він.

Читайте такожІзюмська лікарня на Харківщині з початку АТО прийняла понад 430 поранених військових

Як сказав Прус, жителі Хмельницької області зібрали гуманітарну допомогу: питну воду, продукти харчування, а апарат ОДА зібрав одноденний заробіток і на ці гроші купили чотири бронежилети.