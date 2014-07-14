Прикордонники фіксують стягування російських військ до українського кордону

Про це повідомила прес-служба Державної прикордонної служби.

"РФ продовжує стягувати війська до державного кордону України. Впродовж доби було помічено переміщення підрозділів та військової техніки (БТР, БМП, танки, автомобілі «КамАЗ» з причіпними гаубицями) напроти Сумського та Луганського прикордонних загонів. Спроб перетину державного кордону не було", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожСили АТО намагаються відрізати терористів від кордону в районі КраснодонуЗгідно з повідомленням, ситуація на кордоні в зоні АТО залишається складною, епіцентр жорсткого протистояння проходить безпосередньо вздовж лінії державного кордону.

Читайте такожСили АТО стискають кільце навколо Луганська - ЗМІ"Прикордонники продовжують виконання завдань відповідно до загального задуму АТО. Терористи та російські найманці продовжують здійснювати спроби передислокації на територію України автомобільної і бронетанкової техніки та обстрілювати місця дислокації прикордонних підрозділів.

Близько 4.30 терористи здійснили мінометний обстріл позицій прикордонників та військовослужбовців ЗС України на ділянці відділу прикордонної служби «Дякове» (Луганська область). Постраждалих немає", - додають у Держприкордонслужбі.