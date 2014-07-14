У Донецькій області терористи викрадають дітей-сиріт і вивозять до Росії
Терористи з "ДНР" насильно і без належних документів вивозять на "Газелях" дітей-сиріт у Росії.
Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook в.о. начальника управління інформаційної політики та з питань преси Донецької облдержадміністрації Олена Малютіна.
"Дітей з Мар'їнського інтернату вивозять. Прямо зараз, незважаючи на обіцянки, дітей з Мар'їнського інтернату на газелях озброєні представники ДНР вивозять у Росію. Ні дозволу на вивіз дітей, тим більше ні згоди дітей у ДНР немає," - написала Малютіна.
Читайте такожМЗС застерігає терористів, що насильницький ввезення дітей з України в РФ є злочином
Раніше УНІАН повідомляв про спробу терористів вивезти сиріт з Мар'їнської школи-інтернату. Зокрема, 11 липня, о 15.00 в інтернат прийшли озброєні люди на чолі з «заступник міністра соціальної політики самопроголошеної «Донецької народної республіки» Оленою Коровкиной.