У Донецькій області терористи викрадають дітей-сиріт і вивозять до Росії

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook в.о. начальника управління інформаційної політики та з питань преси Донецької облдержадміністрації Олена Малютіна.

"Дітей з Мар'їнського інтернату вивозять. Прямо зараз, незважаючи на обіцянки, дітей з Мар'їнського інтернату на газелях озброєні представники ДНР вивозять у Росію. Ні дозволу на вивіз дітей, тим більше ні згоди дітей у ДНР немає," - написала Малютіна.

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Раніше УНІАН повідомляв про спробу терористів вивезти сиріт з Мар'їнської школи-інтернату. Зокрема, 11 липня, о 15.00 в інтернат прийшли озброєні люди на чолі з «заступник міністра соціальної політики самопроголошеної «Донецької народної республіки» Оленою Коровкиной.