Росія нарощує свої війська на кордоні з Україною - НАТО

Про це повідомив посадовець альянсу, який побажав залишитися неназваним, повідомляє Радіо Свобода.

"За нашими оцінками, зараз в регіоні 10-12 тисяч російських військових. Протягом останнього тижня ми бачили рух кількох підрозділів у прикордонному регіоні", - зазначив чиновник НАТО.

В середині червня Росія відвела від кордону з Україною більшість з 40 тисяч своїх військових, зменшивши їх кількість до тисячі. Проте потім знову почалося нарощування російських військ.

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За інформацією секретаря РНБО Андрія Парубія, зараз близько 40 тисяч російських військових зосереджені біля кордону з Україною.