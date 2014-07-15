Росія нарощує свої війська на кордоні з Україною - НАТО
01:44, 15 липня 2014Політика
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Росія нарощує свої війська на кордоні з Україною. За оцінками НАТО, Росія зосередила від 10 до 12 тисяч солдатів поблизу українського кордону.
Росія нарощує свої війська на кордоні з Україною / ТСН
Про це повідомив посадовець альянсу, який побажав залишитися неназваним, повідомляє Радіо Свобода.
"За нашими оцінками, зараз в регіоні 10-12 тисяч російських військових. Протягом останнього тижня ми бачили рух кількох підрозділів у прикордонному регіоні", - зазначив чиновник НАТО.
В середині червня Росія відвела від кордону з Україною більшість з 40 тисяч своїх військових, зменшивши їх кількість до тисячі. Проте потім знову почалося нарощування російських військ.
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За інформацією секретаря РНБО Андрія Парубія, зараз близько 40 тисяч російських військових зосереджені біля кордону з Україною.
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