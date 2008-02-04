Головою комітету НАТО з розвідки став випускник Вищої школи КДБ, глава контррозвідки Угорщини Шандор Лаборч, пише The New York Times.

Комітет об`єднує глав розвідок країн-учасників альянсу. Вони головують по черзі. Лаборч був призначений на пост голови Служби національної безпеки Угорщини в грудні, а в січні підійшла черга Угорщини головувати в комітеті.

Депутати парламенту - члени комітету з безпеки, що належать до опозиційної партії "Фідец", виступили різко проти призначення Лаборча керівником служби. Проте комітет не має права вето, і, з схвалення прем`єр-міністра Ференца Дюрчаня, що належить до соціалістичної партії, Лаборч одержав пост.

Уряд Угорщини заявив, що жоден з представників країн альянсу не заявив протесту у зв`язку з призначенням Лаборча в НАТО. Проте видання навело думку неназваного дипломата із західної країни. Він заявив, що головування випускника Вищої школи КДБ в комітеті, основним завданням якого є обмін розвідданими, примусить деякі країни приховувати інформацію.

Сандору Лаборчу 49 років. Він проходив навчання у Вищій школі КДБ імені Дзержинського з 1983 по 1989 рік.

Лента.ру