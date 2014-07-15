Українці масово спамлять сторінку Меркель у Facebook: "Дякую, пані Ріббентроп"

Під записами на сторінці Меркель з'явилися десятки тисяч коментарів, більшість з яких складаються з трьох слів: Danke, Frau Ribbentrop («Спасибі, пані Ріббентроп»).

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Таким чином українці порівнюють Меркель з міністром закордонних справ фашистської Німеччини Йоахімом фон Ріббентропом, який в 1939 році разом з народним комісаром закордонних справ СРСР В'ячеславом Молотовим підписав у Москві таємний додатковий протокол до договору про ненапад між СРСР і Третім Рейхом (Пакт Молотова - Ріббентропа), що описує розділ «сфер інтересів» держав у Прибалтиці і Польщі, повідомляє medialeaks.ru.

Флешмоб вийшов за межі Facebook, користувачі прагнуть вивести хештег #DankeFrauRibbentrop в тренди Twitter. У соцмережах з'явилося безліч записів, присвячених «Frau Ribbentrop».

Крім короткої фрази з трьох слів на сторінці Меркель можна часто зустріти англомовний текст із закликом не довіряти Путіну і не вірити в етнічну природу конфлікту в Україні.

В неділю канцлер Німеччини провела переговори з Володимиром Путіним в Бразилії, після чого політики невимушено спілкувалися під час фінального матчу чемпіонату світу з футболу. Після розмови з Путіним Меркель заявила про необхідність переговорів між Києвом і бойовиками, що і викликало обурення українців.