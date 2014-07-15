У Сніжному обвалився житловий будинок: 4 людини загинули, 4 травмовані

У місті Сніжне Донецької області обвалився житловий будинок, в результаті чого 4 людини загинули, 4 - травмовані.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької обласної держадміністрації з посиланням на головне управління ДСНС України в Донецькій області.

«Сьогодні, в 6.35 в рятувальну службу регіону надійшла інформація про обвалення житлового будинку в місті Сніжне по вул. Леніна, 14. По прибуттю спеціалістів на місце події встановлено, що зруйновано 12 квартир», - сказано в повідомленні. При цьому зазначено, що «станом на 10.00 в результаті обвалення загинули 4 людей, ще стільки ж отримали поранення різної тяжкості».

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На даний час рятувальники розбирають обвалені конструкції житлового будинку, для робіт залучено 3 одиниці техніки, 14 чоловік особового складу. На допомогу надсилаються ще 2 одиниці техніки, 16 чоловік особового складу.

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