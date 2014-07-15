До України з візитом прибуде міністр закордонних справ Японії
11:35, 15 липня 2014Політика
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З 16 по 17 липня відбудеться візит в Україну міністра закордонних справ Японії Фуміо Кішіда.
REUTERS
Як повідомили УНІАН у прес-службі посольства Японії, у ході візиту відбудеться зустріч міністрів закордонних справ України і Японії, обмін нотами, прес-конференція.
Також заплановані зустрічі міністра закордонних справ Японії з президентом України Петром Порошенком та прем’єр-міністром України Арсенієм Яценюком.
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Окрім того, запланована церемонія передачі гуманітарної допомоги переселенцям в Україні.
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