До України з візитом прибуде міністр закордонних справ Японії

Як повідомили УНІАН у прес-службі посольства Японії, у ході візиту відбудеться зустріч міністрів закордонних справ України і Японії, обмін нотами, прес-конференція.

Також заплановані зустрічі міністра закордонних справ Японії з президентом України Петром Порошенком та прем’єр-міністром України Арсенієм Яценюком.

Читайте такожУкраїна і Японія до кінця року підпишуть договір про 10 млрд гривень для Бортницької станції

Окрім того, запланована церемонія передачі гуманітарної допомоги переселенцям в Україні.