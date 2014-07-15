У мережі з'явилося відео зі Сніжного після авіаудару

У мережі з'явилося відео зі Сніжного (Донеччина). Сьогодні зранку по місту здійснив авіаудар ймовірно російський військовий літак.

На записі видно, що снаряд влучив у двоповерховий будинок - Податкову.

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Координатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук раніше повідомив, що під час авіаудару були зруйновані цивільні об'єкти, а також є жертви серед мирного населення.