У мережі з'явилося відео зі Сніжного після авіаудару

11:44, 15 липня 2014
Політика
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На записі видно, що снаряд влучив у двоповерховий будинок.

У мережі з'явилося відео зі Сніжного (Донеччина). Сьогодні зранку по місту здійснив авіаудар ймовірно російський військовий літак. 

На записі видно, що снаряд влучив у двоповерховий будинок - Податкову.

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Координатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук раніше повідомив, що під час авіаудару були зруйновані цивільні об'єкти, а також є жертви серед мирного населення.

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